Posch verpasst mit Bologna Prestigesieg bei Juventus

ÖFB-Teamspieler Stefan Posch hat mit Bologna am Samstag trotz 2:0-Führung einen Prestigesieg bei Juventus Turin verpasst.

Der italienische Fußball-Rekordmeister rettete in der Nachspielzeit noch ein 2:2 und ist damit als einziges Team der Serie A weiter ungeschlagen. Nach neun Remis in 15 Ligaspielen liegt Juventus aber nur auf Rang sechs, Bologna ist Achter. Posch wurde in der 83. Minute eingewechselt, Juve-Trainer Thiago Motta gegen seinen Ex-Club ausgeschlossen (51.).

(APA)/Beitragsbild: Imago