Posch vor Wechsel nach Italien

Stefan Posch ist bei der TSG 1899 Hoffenheim seit Jahren ein fester Bestandteil der Defensive. Nun könnte es den ÖFB-Teamverteidiger nach Italien ziehen.

Wie Transferexperte Gianluca di Marzio und unsere Kollegen von Sky Sport Italia berichten, steht der 25-Jährige vor einem Wechsel zum FC Bologna. Demnach soll Posch eine Saison leihweise zum Klub von Marko Arnautovic gehen, danach besteht eine Kaufpflicht von fünf Millionen Euro.

Am heutigen Mittwoch soll der 16-fache Teamspieler in Bologna eintreffen, um den Medizincheck zu absolvieren. Poschs Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis 2024.

