Positive Signale: Bayern-Torwart Urbig trainiert vor Duell gegen Atalanta

Positive Signale von Jonas Urbig: Er absolvierte am Montag Teile des Mannschaftstrainings sowie ein individuelles Programm an der Säbener Straße.

Es sieht, Stand jetzt, gut aus für das Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta am Mittwoch. Eine Entscheidung soll aber erst kurzfristig fallen.

Die erste Alternative, sollte Urbig wider Erwarten doch kein grünes Licht geben: Leonard Prescott. Der 16-Jährige, der eigentlich bei der U19 des Rekordmeisters zwischen den Pfosten steht, war bereits beim Hinspiel in Bergamo Teil des Profikaders und gilt als Top-Talent am Bayern-Campus. Prescott und auch U23-Keeper Jannis Bärtl (19) trainierten am Montag bei den Profis mit.

Auch Manuel Neuer kam auf den Rasen. Der Kapitän arbeitete erstmals nach seiner erneuten Wadenverletzung rund 20 Minuten mit dem Ball. Mehr als ein dosiertes Programm war allerdings nicht drin. Neuer machte beispielsweise noch keine Sprünge. Geplant ist, dass er Anfang April nach der Länderspielpause sein Comeback gibt. Dann beginnt die ganz wichtige Phase der Saison – mit einem möglichen Viertelfinale in der Königsklasse gegen Real Madrid oder Manchester City.

Der Stand bei Davies und Musiala

Bis dahin möchte spätestens auch Alphonso Davies wieder spielfähig sein. Am Montag absolvierte der kanadische Linksverteidiger, der im Atalanta-Hinspiel eine Muskelzerrung erlitten hatte, immerhin wieder lockeres Lauftraining an der Säbener Straße.

Anders als Jamal Musiala, der nach seiner Belastungsreaktion am Sprunggelenk weiter pausiert und auch am Mittwoch gegen Atalanta definitiv keine Option sein wird.

(skysport.de – Kerry Hau) Foto: Imago