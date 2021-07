Der deutsche Bundesligist Bayer Leverkusen reist am Freitag ohne Stürmer Joel Pohjanpalo in das Trainingslager in Zell am See/Kaprun.

Der finnische Nationalspieler wurde laut Club-Mitteilung vom Donnerstag unmittelbar nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet. Er hatte noch keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen um den Österreicher Julian Baumgartlinger gehabt.

(APA)/Bild: Imago