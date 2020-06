Positiver Coronatest bei Mitarbeiter der Red Bull Eishockey-Akademie

Der Eishockey-Club EC Red Bull Salzburg hat am Freitag über einen positiven Coronatest eines Verwaltungsmitarbeiters in seiner Akademie informiert. Der Betroffene befinde sich in häuslicher Quarantäne, Kontaktpersonen wurden informiert, hieß es in der Mitteilung. Am Freitag fand demnach wegen der Desinfizierung des gesamten Bereichs kein Training statt.

Akademie-Direktor Helmut de Raaf betonte, man habe rasch und in Abstimmung mit den Behörden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen. “Durch die konsequente Umsetzung dieser Maßnahmen sind wir überzeugt, dass unsere Spieler und Mitarbeiter keiner Gefahr ausgesetzt sind.”

(APA)

Beitragsbild: GEPA