Positiver Coronatest bei ÖFB-Teamspieler Lainer

ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 30-jährige Außenverteidiger dürfte seinem Club Borussia Mönchengladbach daher am Sonntag (15.30 Uhr) in der deutschen Fußball-Bundesliga im Gastspiel bei Tabellenführer Union Berlin nicht zur Verfügung stehen.

Lainer hatte zuletzt bereits die 1:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt wegen einer Erkrankung verpasst.

„Stevie hatte ja am Wochenende einen Magen-Darm-Infekt. Jetzt hatte er einen positiven Corona-Test“, sagte Gladbach-Trainer Daniel Farke am Mittwoch. „Seine CT-Werte sind auch noch ziemlich niedrig, daher wird es für das Spiel am Sonntag sicher sehr eng.“

(APA)/Bild: Imago