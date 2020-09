Positiver Coronatest: Verdasco darf nicht bei French Open starten

Der spanische Tennisprofi Fernando Verdasco darf wegen eines positiven Coronatests nicht bei den French Open starten und hat die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers in Paris heftig kritisiert.

Er sei “absolut frustriert”, schrieb der ehemalige Top-Ten-Spieler am Freitagabend in den sozialen Netzwerken. Im August sei er positiv auf Covid-19 getestet worden, habe aber keine Symptome gehabt. Er habe sich in Quarantäne begeben und sei danach zweimal negativ getestet worden.

Nun sei er vor der am Sonntag beginnenden Sandplatz-Veranstaltung einmal positiv getestet worden, woraufhin die Organisatoren ihn disqualifiziert hätten.

Weitere Tests, denen er sich eigenständig zusätzlich unterzogen habe, seien allesamt negativ gewesen, schrieb der 36-Jährige in seiner Stellungnahme. Die French-Open-Veranstalter hätten ihm jedoch weitere Tests verweigert, sagte der nunmehrige Weltranglisten-58 und äußerte seine “völlige Frustration und Verachtung”. Ihm sei “das Recht genommen worden, an diesem wichtigen Event teilzunehmen”.

(APA)

Bild: Getty