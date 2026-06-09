Potapova-Match in ’s-Hertogenbosch auf Mittwoch verschoben

Die Auftaktpartie von Anastasia Potapova beim WTA-Rasenturnier im niederländischen s-Hertogenbosch ist auf Mittwoch verschoben worden.

Aufgrund von Regenunterbrechungen und einsetzender Dunkelheit konnten nicht alle für Dienstag angesetzten Duelle über die Bühne gehen.

Die an Nummer fünf gesetzte Potapova trifft nun am Mittwoch im ersten Spiel des Tages um 11 Uhr auf die ihre Kontrahentin Suzan Lamens aus den Niederlanden (WTA-125.).

Sky Sport zeigt die Partie ab 11 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 oder im Stream mit Sky X!

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