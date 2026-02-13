Potapova und Grabher in Dubai-Quali out

Österreichs aktuell zwei Top-100-Tennisspielerinnen sind am Freitag gleich in der ersten Qualifikationsrunde des WTA-1000-Turniers in Dubai ausgeschieden.

Anastasia Potapova unterlag der Deutschen Ella Seidel 4:6,3:6, Julia Grabher verlor gegen die Russin Anastasia Sacharowa 2:6,4:6. Sacharowa hatte Grabher in der gleichen Phase auch vor einer Woche in Doha eliminiert.

Erfolgreicher schlägt sich Sinja Kraus beim ITF-W75-Challenger in Prag, wo die topgesetzte Österreicherin nach einem 7:5,6:3 über die Deutsche Mona Barthel bereits im Halbfinale steht. Sollte sie den Turniersieg holen, dann winkt ihr der erstmalige Einzug in die Top 100.

(APA) Foto: GEPA