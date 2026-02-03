Potapova zieht in zweite Cluj-Runde ein
Die österreichische Tennisspielerin Anastasia Potapova hat am Dienstag beim WTA250-Turnier in Cluj-Napoca in der ersten Runde gegen die Italienerin Lucia Bronzetti 5:7,6:4,7:5 gewonnen.
Im Achtelfinale trifft die vor wenigen Wochen eingebürgerte Russin auf ihre ehemalige Landsfrau Anastasia Sacharowa. Beim 250er-Event in Ostrava unterlag Sinja Kraus der als Nummer fünf gesetzten Schweizerin Viktorija Golubic glatt 4:6,0:6.
Youngster Lilli Tagger steht hingegen beim 125er-Turnier in Mumbai in Runde zwei.
(APA)/Bild: Imago