Potapova zieht in zweite Cluj-Runde ein

Die österreichische Tennisspielerin Anastasia Potapova hat am Dienstag beim WTA250-Turnier in Cluj-Napoca in der ersten Runde gegen die Italienerin Lucia Bronzetti 5:7,6:4,7:5 gewonnen.

Im Achtelfinale trifft die vor wenigen Wochen eingebürgerte Russin auf ihre ehemalige Landsfrau Anastasia Sacharowa. Beim 250er-Event in Ostrava unterlag Sinja Kraus der als Nummer fünf gesetzten Schweizerin Viktorija Golubic glatt 4:6,0:6.

Youngster Lilli Tagger steht hingegen beim 125er-Turnier in Mumbai in Runde zwei.

(APA)/Bild: Imago