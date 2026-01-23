Potenzielle Nummer eins: Mendoza meldet sich für NFL-Draft an

Wie erwartet meldet sich College-Quarterback Fernando Mendoza für den Draft der National Football League (NFL) an und geht damit ziemlich sicher als Top-Pick an die Las Vegas Raiders. Der 22-Jährige hatte die Indiana Hoosiers Anfang der Woche zu ihrem ersten Titel geführt.

„Lasst uns an die Arbeit gehen. Ich freue mich sehr, bekannt geben zu dürfen, dass ich mich offiziell für den NFL Draft 2026 anmelde“, schrieb Mendoza am Freitag bei Instagram. Da die Raiders bei der diesjährigen Talenteverteilung in Pittsburgh (23. bis 25. April) zuerst zugreifen dürfen, dürfte Las Vegas die neue Heimat des US-Amerikaners werden.

Mendoza hatte in der abgelaufenen Saison als bester College-Footballer die begehrte Heisman Trophy erhalten. Die Hoosiers beendeten die Spielzeit durch den Finalerfolg über die Miami Hurricanes (27:21) mit 16 Siegen aus 16 Partien.

(SID) / Bild: Imago