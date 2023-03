Potter über den wiederholten Elfmeter: „Glück für uns – davon hatten wir in letzter Zeit wenig“

via

via Sky Sport Austria

Chelsea hat den Sprung ins Fußball-Champions-League-Viertelfinale doch noch geschafft. Die „Blues“ setzten sich am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel gegen Borussia Dortmund mit 2:0 durch (Spielbericht + Video-Highlights).

„Wir haben sehr gut gespielt, viele Chancen gehabt, auch einige vergeben. Wir haben gegen eine starke Mannschaft in guter Form gespielt“, sagte Chelsea-Trainer Graham Potter nach dem Spiel.





Für den Champions-League-Sieger von 2021 trafen Raheem Sterling (43.) und Kai Havertz (53.) mit einem im zweiten Anlauf verwerteten Elfmeter. Der erste an die Stange geschossene Versuch hatte wiederholt werden müssen, da Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren: „Ich konnte gar nicht hinschauen. Es war ein bisschen unglücklich für den BVB und Glück für uns – davon hatten wir in letzter Zeit wenig.“