Potter über Felix-Platzverweis: „Ich verstehe, warum es Rot gab“

via Sky Sport Austria

Horror-Debüt für Joao Felix bei seinem neuen Klub FC Chelsea! Felix, am Mittwoch von Atletico Madrid für rund elf Millionen Euro ausgeliehen, stand bei der 1:2 Niederlage in Fulham sofort in der Startelf und spielte ansehnlich, sah nach grobem Foulspiel (58.) jedoch die Rote Karte.

„Es ist ein weiterer Schlag, die Treffer kommen im Moment ständig. Wir leiden darunter“, sagte Teammanager Graham Potter über den Platzverweis für Felix: „Es war ein Tackling eines Stürmers, da war keine Bosheit im Spiel, aber ich verstehe, warum es Rot gab. Er war wirklich gut, man konnte seine Qualität im Spiel sehen, deshalb ist es doppelt enttäuschend für uns.“

Chelsea liegt aktuell nur auf Rang zehn in der Tabelle und hat mittlerweile schon zehn Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge. Aus den vergangenen acht Pflichtspielen holten die Blues nur einen Sieg. Potter, der erst im vergangenen September den überraschend entlassenen Thomas Tuchel beerbt hatte, ist seit Wochen in der Kritik.

Nach der Niederlage am Sonntag gegen ManCity forderten die Fans die Rückkehr von Tuchel. „Natürlich kann ich verstehen, dass sie frustriert sind, wir haben verloren. Das ist normal, ich habe dafür gesorgt, dass ich hingegangen bin und ihnen geklatscht habe, weil du ihre Unterstützung zu schätzen weißt“, sagte Potter nach der Niederlage in Fulham: „Es ist nicht einfach. Wir leiden, sie leiden, also fühlen wir mit ihnen und spüren ihre Enttäuschung, und ich denke, es ist wichtig, dass wir zusammenhalten und versuchen, diese schwierige Zeit zu überstehen, weil es wirklich eine schwierige Zeit ist.“

Bild: Imago