Pourchaire krönt sich in Abu Dhabi zum F2-Champion

Theo Pourchaire (20) hat sich im Saisonfinale in Abu Dhabi den Titel in der Formel 2 gesichert. In einem packenden letzten Rennen reichte dem von Sauber geförderten Franzosen zum Abschluss in seinem ART Platz fünf, um sich mit elf Punkten Vorsprung gegen seinen Rivalen und Mercedes-Junior Frederik Vesti (Prema) durchzusetzen. Der Däne wurde im Hauptrennen am Sonntag Dritter, nachdem er Pourchaire am Samstag mit seinem Sieg im Sprintrennen noch einmal unter Druck gesetzt hatte.

Pourchaire und Vesti lieferten sich im Rennen packende Rad-an-Rad-Duelle, immer wieder überholten sich die beiden Top-Talente gegenseitig auf dem Yas Marina Circuit. Vesti versuchte alles, doch am Ende wurde Pourchaire seiner Favoritenrolle letztlich souverän gerecht, nachdem er mit 16 Punkten Vorsprung ins letzte Rennen gegangen war.

Der Meister der Formel 2 darf seinen Titel gemäß Reglement nicht verteidigen. Die vorherigen zwei Champions Oscar Piastri und Felipe Drugovich kamen mit ihren Titeln im Gepäck in der Formel 1 aber zunächst nur als Ersatzfahrer unter. Der bislang letzte Formel-2-Meister, der direkt in der Königsklasse ein Stammcockpit ergatterte, war Mick Schumacher nach seinem Titelgewinn 2020.

(SID)/Bild: Imago