Prächtige Hotelanlage: DFB-Team gibt WM-Quartier bekannt

Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft wohnt während der WM in einem beeindruckenden Anwesen im US-Bundesstaat North Carolina.

Das DFB-Team bezieht im Sommer Quartier im Graylyn Estate in Winston-Salem, einem schlossähnlichen, traditionsreichen Hotel mit großer Parkanlage im Osten der USA. Trainiert wird auf dem laut Teamchef Julian Nagelsmann vom Hotel zu Fuß und per Fahrrad in zehn Minuten erreichbaren Gelände der Privat-Universität Wake Forest.

Man habe einen „Ort gefunden, der es ermöglicht, dass man immer wieder zusammenkommt, aber trotzdem auch die nötige Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten hat“, erklärte Nagelsmann. Am 2. Juni fliegt der deutsche WM-Kader nach Chicago. Im dortigen Soldier Field steht am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen Gastgeber USA an. Am 8. Juni wird das DFB-Team dann nach Winston-Salem umziehen, am 14. Juni steht die Auftaktpartie in Houston gegen WM-Neuling Curacao an.

Entscheidung bei ÖFB-Team noch ausständig

Österreichs WM-Basecamp steht noch nicht fest, soll aber in der kommenden Woche verkündet werden. Die Wahl dürfte auf eine Unterkunft in der Nähe von Los Angeles fallen.

„Wir haben die Grundsatzentscheidung getroffen, dass wir in Kalifornien bleiben wollen“, bestätigte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, vor einigen Wochen nach der Rückkehr von einer mehrtägigen Recherchereise der APA. Das genaue Teamquartier wird dann bis Mitte Jänner fixiert.

Die Österreicher bestreiten ihr erstes Gruppenspiel gegen Jordanien am 16. Juni (17. Juni, 6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara südlich von San Francisco. Danach warten längere Reisen nach Dallas für die Partie gegen Argentinien (22. Juni, 19.00 MESZ) und Kansas City für jene gegen Algerien (28. Juni, 4.00 MESZ). Gegen Quartiere in der Nähe dieser beiden Austragungsstädte hätte laut Neuhold die im Landesinneren im Sommer möglicherweise herrschende große Hitze gesprochen.

