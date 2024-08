In der 230. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Johannes Brandl, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Alfred Tatar mit SCR Altach-Sportdirektor Roland Kirchler. Dabei war unter anderem die heiße Transferaktie Gustavo Santos ein großes Thema.

Der SCR Altach kommt nach anfänglichen Schwierigkeiten in der ADMIRAL Bundesliga sowie dem Aus in der ersten Cup-Runde immer besser in Fahrt. Ein Schlüsselfaktor für die jüngsten Erfolge ist Mittelstürmer Gustavo Santos, der in den ersten drei Ligaspielen bereits fünf Treffer erzielen konnte. Dass es beim 28-jährigen Brasilianer derzeit richtig gut läuft, weiß auch Altach-Sportdirektor Roland Kirchler zu schätzen: „Zurzeit sind wir froh, dass Gustavo diesen Lauf hat.“

Steht der Brasilianer zum Verkauf?

Der Stürmer hat mit seinen zuletzt guten Leistungen auch das Interesse unter anderem von Vereinen aus der Türkei geweckt und könnte für den SCR Altach zum Verkaufskandidaten werden. Sportdirektor Kirchler schließt einen Transfer derzeit allerdings aus: „Wir werden jetzt keine Sinnlosaktionen starten und unseren besten Stürmer derzeit verkaufen wenn wir nicht irgendwo etwas anderes auf der Seite haben und deshalb ist er für mich derzeit Prädikat unverkäuflich.“ Nur bei einem „unmoralischen Angebot“, so der Sportdirektor weiter, würde man ins Grübeln kommen.

Sind weitere Zugänge zu erwarten?

Zu weiteren Zugängen sagt Kirchler, dass man im Großen und Ganzen durch sei, es aber noch einen Spieler gäbe, mit dem man bereits Gespräche führe: „Wir sind sogar schon bei jemanden irgendwo dran, aber da möchte ich jetzt keine Namen nennen.“

Ob die Altacher mit Stürmer Gustavo Santos ihre gute Form fortsetzen können, wird sich bereits am kommen Samstag zeigen, wenn es für die Vorarlberger gegen den SK Sturm (ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) geht.

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis #230 mit Roland Kirchler

Bild: GEPA