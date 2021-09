Präsident Gruber: “Auftritt gegen die Austria war dem LASK nicht würdig”

via

via Sky Sport Austria

Der LASK trifft am ersten Spieltag in der UEFA Europa Conference League auswärts auf HJK Helsinki (ab 18.35 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass). Von ruhigen Zeiten kann man bei den Oberösterreichern im Moment nicht sprechen, wurde doch am Montag Trainer Dominik Thalhammer freigestellt.

Die 0:2-Heimniederlage gegen die Wiener Austria war den LASK-Verantwortlichen schlussendlich zuviel. Co-Trainer Andreas Wieland wird die Linzer vorerst interimistisch bis zur Winterpause coachen.

Präsident Siegmund Gruber äußert sich im Sky-Interview u.a. zur Freistellung von Thalhammer.

