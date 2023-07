Prass, Gazibegovic, Emegha-Nachfolger? Schicker gibt Update zu Transferaktivitäten

Beim SK Sturm hat sich im Sommertransferfenster bereits einiges getan. Sturms Sportchef Andreas Schicker gibt im Sky-Interview ein Update über die bisherigen Transferaktivitäten und spricht über mögliche Zu- und Abgänge.

Mit Rasmus Höjlund steht ein Ex-Sturm-Kicker vor einem Millionen-Transfer. Manchester United soll über 70 Millionen Euro für den Stürmer an Atalanta Bergamo überweisen. Freuen darf sich auch Sturm Graz: Die Steirer erhalten für ihren ehemaligen Torjäger noch einmal Millionen.

„Irrsinnig stolz. Seine Entwicklung ist großartig. Ich habe es relativ schnell gewusst, dass er ein Ausnahmetalent ist und, dass es sehr weit gehen kann. Dass jetzt so ein Transfer ansteht, ist natürlich für Sturm Graz und den österreichischen Fußball großartig. Das ist eine Auszeichnung für Sturm Graz“, sagte Schicker über Höjlund.

Um Alexander Prass und Jusuf Gazibegovic gibt es auch immer wieder Abwanderungsgerüchte. Schicker: „Grundsätzlich ist es ruhig und das ist auch gut so. Wir wollen auch nicht zu viel Veränderung. Wir sind auch froh, wenn sie am Ende bei uns bleiben, weil sie das System in- und auswendig kennen.“

Mit Emanuel Emegha verlor der SK Sturm erst vor wenigen Tagen einen Top-Stürmer. „Wir haben die Augen offen. Mit Emegha haben wir richtig Speed verloren. So einen werden wir nicht so einfach finden. Wir werden einen ähnlichen Typen finden“, erklärte Schicker.