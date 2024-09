Preining im zweiten DTM-Rennen in Spielberg Zweiter

Thomas Preining ist in seinem Heimrennen in Spielberg am Sonntag auf Platz zwei gefahren. Der Meister des Vorjahres musste sich zum Abschluss des vorletzten Rennwochenendes im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) nur dem dreimaligen Champion Rene Rast geschlagen geben. Der mit italienischer Lizenz startende Wiener Mirko Bortolotti, der am Vortag triumphiert hatte, baute seine Meisterschaftsführung vor dem Saisonfinale in drei Wochen in Hockenheim mit Platz vier aus.

Lamborghini-Pilot Bortolotti führt nun 15 Punkte vor dem Südafrikaner Kelvin van der Linde im Audi und 20 vor dem Deutschen Maro Engel im Mercedes. Preining liegt mit 61 Zählern Rückstand auf Rang fünf und kann seinen Titelgewinn aus dem Vorjahr damit auch rechnerisch nicht mehr wiederholen. Der Oberösterreicher landete zwar seinen dritten Podestplatz der Saison, im Duell mit BMW-Pilot Rast fehlte dem Porsche-Mann aber die Leistung.

Der deutsche Routinier Rast feierte den 28. DTM-Sieg seiner Karriere, Platz drei ging wie am Samstag an den Inder Arjun Maini im Mercedes. Markenkollege Lucas Auer schied nach einem Reifenschaden links hinten kurz vor Schluss aus, sein Tiroler Landsmann Clemens Schmid belegte im McLaren wie am Vortag Rang 15.

(APA)/Bild: Imago