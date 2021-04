Premier-League-Aufsteiger Bachmann: “Ich will bei der Euro spielen!”

Daniel Bachmann hat sich im Abstauber-Podcast “Ruf Mich An” unter anderem zu seiner Rolle im ÖFB-Team ausführlich geäußert. Beim letzten Teamlehrgang stand Bachmann erstmals unter Teamchef Franco Foda im Kader, letztlich bekam jedoch LASK-Torhüter Alexander Schlager den Vorzug. Dies möchte Bachmann bis zur Europameisterschaft im Juni ändern: “Ich will bei der Euro spielen – das ist ganz klar!”

Der 26-jährige Wiener stieg im Jänner zum Stammtorhüter beim FC Watford auf und überzeugte. In 22 Spielen hielt der ehemalige U21-Teamtorhüter gleich 13 Mal die Null fest und kassierte nur 11 Gegentore. Am Wochenende folgte der vorläufige Höhepunkt seiner Karriere: Mit einem 1:0-Sieg gegen Millwall fixierten Bachmann und die “Hornets” den Aufstieg in die Premier League. “Ich habe meinen Teil abgeliefert, was den Verein betrifft. Was das Nationalteam betrifft, ist es eine Entscheidung des Trainers”, sagt Bachmann.



ÖFB-Präsident Windtner “überrascht” Bachmann

Bachmann gibt auch Einblick in die Kommunikation mit dem ÖFB. “Mit Robert Almer (Anm.: ÖFB-Torwarttrainer) habe ich in den letzten Wochen regelmäßig Kontakt gehabt, vor allem nach den Spielen. Er hat mir auch gleich am Samstag nach dem Spiel gratuliert. Ich muss auch sagen: Präsident Leo Windtner hat mir zum Aufstieg gratuliert, was mich sehr gefreut hat. Das schätze ich wirklich sehr und hat mich ein bisschen überrascht”, verrät Bachmann.

Das ÖFB-Team testet vor der EM noch gegen England in Middlesbrough und im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen die Slowakei. Möglicherweise steht der Premier-League-Aufsteiger dabei erstmals im Tor.

