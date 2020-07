via

Die Saison 2020/21 in der englischen Premier League beginnt am 12. September. Das gab die Fußball-Liga am Freitag bekannt. Demnach hätten sich alle Beteiligten auf diesen Termin geeinigt.

Die 38. und letzte Runde soll am 23. Mai 2021 stattfinden. Die laufende Premier-League-Saison endet an diesem Sonntag. Wann bei den Partien wieder Zuschauer im Stadion zugelassen werden, ist derzeit noch offen.

