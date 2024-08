Premier League HEUTE LIVE: Leicester City vs. Tottenham Hotspur

Den Abschluss des ersten Spieltags in der Premier League bilden am heutigen Montagabend Leicester City und Tottenham Hotspur. Ab 19:30 Uhr stimmt „Monday Night Football“ auf die Partie ein, zu der sich ab 20:50 Uhr Joachim Hebel meldet. Mit dem Sky X-Traumpass die Premier League live streamen!

Nach dem einjährigen Ausflug in die Championship ist Leicester wieder zurück in der Premier League und haben mit den Tottenham Hotspur gleich den ultimativen Härtetest. Die Foxes müssen den Verlust von Aufstiegstrainers Enzo Maresca, der sich dem FC Chelsea angeschlossen hat, wegstecken. Ange Postecoglou befindet sich weiterhin im Erneuerungsprozess mit den Tottenham Hotspur und pocht auf einen guten Start in die neue Saison, in der er weiterhin auf den deutschen Topstürmer Timo Werner setzen kann.

Montag:

19:30 Uhr: „Monday Night Football” live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Leicester City – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

