Premier League HEUTE LIVE: So siehst Du den 1. Spieltag live auf Sky

Alle Spiele von Liverpool, Manchester United und Co. siehst Du exklusiv auf Sky. Hier gibt es die Infos zu Spielplan und Übertragung im Überblick (streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass).

Saisonauftakt in der Premier League! Am 11. August eröffnet der Meister Manchester City beim Aufsteiger FC Burnley die neue Saison. Am Samstag greift dann der FC Arsenal ins Geschehen ein: der Vizemeister empfängt zum Auftakt Nottingham Forest, die in der vergangen Saison lange im Abstiegskampf waren. Die beiden weiteren Aufsteiger neben Burnley spielen am Samstagnachmittag.

Luton Town ist zu Gast bei Brighton & Hove Albion, Sheffield United empfängt Crystal Palace. Am Sonntag gibts gleich am ersten Spieltag ein Topspiel: der FC Chelsea trifft im Match of the Week auf den FC Liverpool.

Zum Abschluss des ersten Spieltags empfängt Manchester United die Wolverhampton Wanderers mit ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic am Montagabend.

Wer patzt zum Auftakt? Und wer holt sich die erste Tabellenführung der Saison? Alle Infos zum ersten Spieltag der Premier League gibt es hier.

Der 1. Spieltag der Premier League LIVE bei Sky

Freitag:

20:45 Uhr: FC Burnley – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD



Samstag:

13:20 Uhr: FC Arsenal – Nottingham Forrest live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Everton – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: AFC Bournemouth – West Ham United im Livestream auf skysportaustria.at

15:50 Uhr: Sheffield United – Crystal Palace im Livestream auf skysportaustria.at

15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – Luton Town im Livestream auf skysportaustria.at

18:20 Uhr: Newcastle United – Aston Villa live auf Sky Sport Premier League



Sonntag:

14:50 Uhr: FC Brentford – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League

17:00 Uhr: „Match of the week“: FC Chelsea – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD



19:30 Uhr: What a Strike! Highlight-Show live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD



Montag:

16:00 Uhr: Box2Box – Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League



19:30 Uhr: Monday Night Football live auf Sky Sport Premier League



20:50 Uhr: Manchester United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League