Premier-League-Kicker wollen Kniefall-Geste fortsetzen

Die Fußballer der englischen Premier League wollen auch in der am 13. August beginnenden Saison vor jedem Spiel den symbolischen Kniefall praktizieren, um gegen Rassismus zu protestieren. Das gaben die Profis aller 20 Clubs am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt.

“Wir finden jetzt, mehr als je zuvor, dass es wichtig ist, dass wir weiter auf die Knie gehen, als Symbol für unsere Einheit gegen jede Form von Rassismus.”

Bereits in der vergangenen Saison waren Profis, Trainer und auch Schiedsrichter vor den Spielen auf ein Knie gegangen. Bei der EM hatte die englische Nationalmannschaft ebenfalls die Geste gezeigt, war dafür aber von einigen Fans ausgepfiffen worden. Daraufhin hatte es eine öffentliche Diskussion um den Kniefall gegeben. Die britische Innenministerin Priti Patel sprach von “Gestenpolitik”. Premierminister Boris Johnson äußerte sich anfangs auch kritisch, forderte dann aber die Fans auf, nicht zu buhen.

(APA) / Bild: Imago