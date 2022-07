Premier-League-Klub an Grillitsch interessiert

via

via Sky Sport Austria

Wohin zieht es Florian Grillitsch? Nachdem mit dem AC Florenz trotz langer Verhandlungen keine Einigung erzielt werden konnte und ein Transfer zu Galatasaray Istanbul in letzter Sekunde an Handgeldforderungen geplatzt sein soll, befindet sich der ÖFB-Teamspieler weiter auf Vereinssuche. Nun könnte der Sprung in die Premier League gelingen.

Wie „The Athletic“ berichtet, bekundet Brighton and Hove Albion Interesse am 26-jährigen defensiven Mittelfeldspieler. Grillitsch wird dort als Nachfolger von Yves Bissouma gehandelt, der die „Seagulls“ in Richtung Tottenham verließ.

Brighton landete in der abgelaufenen Saison auf dem starken neunten Tabellenplatz. Für Grillitsch müsste der Klub aus der Premier League keine Ablöse zahlen. Der Vertrag des Mittelfeldspielers bei der TSG Hoffenheim lief aus. Grillitsch ist aktuell vereinslos.

Bild: Imago