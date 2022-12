Premier-League-Klub bereitet Angebot für Wöber vor

Salzburg-Verteidiger Maximilian Wöber hat das Interesse von Premier-League-Klub Leeds United auf sich gezogen. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Demnach bereitet der Verein von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch ein Angebot über 11 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro Bonus für den Verteidiger vor. Der 24-jährige Wöber kann in der Innenverteidigung und als Linksverteidiger auflaufen. Sein Vertrag bei den „Bullen“ läuft noch bis 2025.

Wöber wäre nicht der erste Salzburger, den Jesse Marsch nach England lotst. Bereits im Sommer wechselten Rasmus Kristensen (13 Mio. Euro Ablöse) und Brenden Aaronson (33 Mio. Euro Ablöse) von Salzburg nach Leeds.

Excl: Leeds United are now preparing an offer for Red Bull Salzburg defender Maximilian Wöber. 🚨⚪️ #LUFC

Discussions expected to take place for fee around €11m plus €5m add-ons. Wöber, important player for Salzburg as he’s the captain. pic.twitter.com/jIfj5a0ucP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2022