Premier League stimmt für strengere Sponsoring-Regeln

Die Fußballklubs der englischen Premier League haben sich am Freitag auf die Einführung strengerer Sponsoring-Regeln verständigt. 16 Vereine votierten für ein strengeres Reglement. Manchester City hatte vehement versucht, die Regeländerungen zu blockieren. Auch Newcastle United, Aston Villa und Nottingham Forest stimmten dagegen.

Die strengeren Sponsoring-Regeln sollen dafür sorgen sollen, ein wettbewerbsgerechtes Gleichgewicht in der Liga sicherzustellen und künstlich aufgeblähte Vertragswerte zu verhindern. Demnach wird im Rahmen der 2021 eingeführten „Associated Party Transactions“ (APT) künftig bewertet, ob kommerzielle Vereinbarungen zwischen Vereinen und Unternehmen, die Verbindungen zu den jeweiligen Klub-Eigentümern haben, zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen wurden.

Gegen die Neuregelung stimmten neben Man City auch das von Saudi-Arabien kontrollierte Newcastle sowie Aston Villa und Nottingham. Manchester City befindet sich im Besitz der City Football Group (CFG), einer Holdinggesellschaft, die wiederum von Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan, einem Mitglied der Herrscherfamilie von Abu Dhabi, kontrolliert wird. Scheich Mansour ist Hauptinvestor und Gründer der Gruppe.

Auf Erfolg für ManCity folgte Rückschlag

Bei den Änderungen wird die Entscheidung eines Schiedsgerichts berücksichtigt, wonach zuvor getätigte Anpassungen an den APT teilweise gegen das britische Wettbewerbsrecht verstoßen. Man City hatte das Regelwerk angefochten und damit im Oktober einen Teilerfolg erzielt. Die nun getroffene Abstimmung ist hingegen ein herber Rückschlag für City.

Das Ergebnis gilt als Erfolg für Premier-League-Geschäftsführer Richard Masters, der seit Jahren mit Man City im Clinch liegt. Eine Niederlage hätte die Regeln in Frage gestellt und die Liga in ein juristisches Chaos stürzen können. Die Premier League ermittelt derzeit wegen finanzieller Verstöße in 115 Fällen gegen City, das die Vorwürfe bestreitet. Eine Entscheidung wird Anfang kommenden Jahres erwartet.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago