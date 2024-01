Premier League und DFB-Pokal HEUTE LIVE bei Sky

Sky zeigt von Dienstag bis Donnerstag alle zehn Spiele des 22. Spieltags der Premier League live

Außerdem Sky überträgt Sky ab heute alle vier Begegnungen im DFB-Pokal-Viertelfinale live, jeweils dienstags und mittwochs ab 20:15 Uhr

Sky zeigt von Dienstag bis Donnerstag alle zehn Spiele des 22. Spieltags der Premier League live, u. a. Nottingham Forest gegen den FC Arsenal am Dienstagabend ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sowie Aston Villa gegen Newcastle United ab 21:05 Uhr Uhr auf Sky Premier League.

Der 22. Spieltag der Premier League bei Sky:

Dienstag:

20:20 Uhr: Nottingham Forest – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport 2

20:35 Uhr: FC Fulham – FC Everton live auf Sky Sport live auf Sky Sport 3

20:35 Uhr: Luton Town – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 4

20:35 Uhr: Crystal Palace – Sheffield United live auf Sky Sport 5

21:05 Uhr: Aston Villa – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

Mittwoch:

20:20 Uhr: Manchester City – FC Burnley live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Brentford live auf Sky Sport 3

20:45 Uhr: FC Liverpool – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Donnerstag:

20:20 Uhr: West Ham United – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Top Event

21:05 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Das komplette Viertelfinale des DFB-Pokals diese und nächste Woche live bei Sky

Sky überträgt alle vier Begegnungen live. Ausgetragen wird das Viertelfinale in den kommenden beiden Wochen, wenn jeweils am Dienstag und Mittwoch eine Partie stattfindet. Ab 20:15 Uhr wird Sky Sport an allen vier Abenden live berichten.

Den Auftakt machen in dieser Woche die vier Vereine der 2. Deutschen Bundesliga. Heute Abend empfängt der FC St. Pauli die Fortuna aus Düsseldorf. Patrick Wasserziehr begrüßt die Zuschauer:innen am Millerntor, Wolff Fuss kommentiert das Duell.

Dienstag, 30. Jänner:

20:15 Uhr: FC St. Pauli – Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Mittwoch, 31. Jänner:

20:15 Uhr: Hertha BSC – 1. FC Kaiserslautern auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Dienstag, 6. Februar:

20:15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Mittwoch, 7. Februar:

20:15 Uhr: 1. FC Saarbrücken – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Bild: Imago