Premier-League-Verein fragt bei ManCity wegen Grealish an

Nach Informationen von Sky Sports hat der FC Everton den Premier-League-Riesen Manchester City wegen einer Leihe von Jack Grealish kontaktiert.

Toffees-Trainer David Moyes gilt als großer Bewunderer des englischen Offensivspielers. Das hohe Gehalt des 29-Jährigen – zählt mit rund 18 Millionen Euro Jahresgehalt zu den Top-Verdienern der Premier-League – wird eine Herausforderung darstellen. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass City einen Teil des Salärs bei einer möglichen Leihe übernehmen würde.

Neben Everton bringt Sky Sports auch Tottenham Hotspur ins Spiel. Die schwere Knieverletzung von James Maddison und der schmerzvolle Abgang von Heung-Min Son zu Los Angeles FC zwingt die Spurs in der Offensive beinahe schon zum Handeln. Grealish verfügt bei City noch über einen Vertrag bis 2027.

(skysport.de) Foto: Imago