Lazaro siegt mit Newcastle bei Hasenhüttl-Club Southampton

Das Österreicher-Duell in der englischen Fußball-Premier-League ist an Valentino Lazaro gegangen.

Der in der 72. Minute eingewechselte ÖFB-Teamspieler feierte mit seinem Club Newcastle United einen 1:0-Auswärtssieg gegen das von Ralph Hasenhüttl gecoachte Southampton.

Das Goldtor erzielte Allan Saint-Maximin in der 79. Minute. Southamptons Moussa Djenepo war in der 28. Minute ausgeschlossen worden. Newcastle schob sich in der Tabelle auf Platz 13 und liegt damit einen Rang vor den “Saints”.