Vereine sind sich einig! Lazaro vor Wechsel in die Premier League

via

via Sky Sport Austria

In den letzten Wochen wurde schon des öfteren über einen möglichen Abgang von Inter Mailand-Legionär Valentino Lazaro spekuliert. Nun könnte es so weit sein. Der Berater von Lazaro, Max Hagmayr befindet sich seit gestern in Newcastle und verhandelt heute mit Vereinsbossen.

Laut Angaben von Inter Mailand war Newcastle United der erste Klub der vor einigen Tagen ein offizielles Angebot in Mailand abgegeben hatte. Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs schritten sehr schnell voran, gestern drang die Einigung durch: Demnach würden die Engländer den ÖFB-Teamspieler nicht nur bis Saisonende um zwei Millionen ausleihen, sondern sich darüber hinaus auch eine Kaufoption sichern.

Bild: Getty Images