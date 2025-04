Premiere bei City-Palace: Neue Abseitstechnik in England

Meister Manchester City macht den Anfang: Die englische Premier League führt zum 32. Spieltag der laufenden Saison die halbautomatische Abseitstechnologie ein. Die erste Partie mit der am 1. April angekündigten Neuerung wird jene des Titelverteidigers gegen Crystal Palace am Samstag (ab 13.30 Uhr live auf Sky – streame mit Sky X!) sein.

Laut Premier League steigere die Technik „die Geschwindigkeit, Effizienz und Stimmigkeit“ der Entscheidungsfindung. Ihre Premiere auf Top-Niveau feierte sie bei der WM 2022 in Katar, im englischen FA Cup wird sie bereits genutzt.

In Deutschland soll die halbautomatische Abseitstechnologie zur neuen Spielzeit eingeführt werden. Auch in Italien, Spanien und in der Champions League kommt sie bereits zum Einsatz.

Sie automatisiert Schlüsselelemente des Entscheidungsprozesses in Abseitssituationen und soll so den Videoassistenten (VAR) unterstützen. Zudem wird eine effizientere Platzierung der virtuellen Abseitslinie ermöglicht.

Im FA Cup lief nicht alles nach Plan

Im FA Cup lief das nicht ohne Probleme. Beim Achtelfinal-Duell zwischen Bournemouth und Wolverhampton (5:4 i.E.) sorgte sie für eine Unterbrechung von acht (!) Minuten. Schließlich mussten die Schiedsrichter manuell gezogene Linien heranziehen, um einen Treffer von Milos Kerkez für Bournemouth zu überprüfen. Laut FA lag das Problem am „überfüllten“ Strafraum.

(SID) Foto: Imago