Premiere für den Tennis-Länderkampf: Der United Cup 2023 live und exklusiv bei Sky

Das erstmalig stattfindende Mannschaftsturnier mit Herren-, Damen- und Mixed-Spielen vom 29. Dezember bis 8. Jänner live bei Sky Sport Austria

Sky berichtet bis einschließlich zum Finaltag täglich live aus Sydney, Brisbane und Perth

Paul Häuser, Stefan Hempel, Markus Götz und Marcel Meinert kommentieren gemeinsam mit Sky Experte Patrik Kühnen

Ende Dezember findet in Australien erstmals der neu geschaffene United Cup – der Nachfolgewettbewerb des ATP Cups – statt. Für das Mixed-Event vom 29. Dezember 2022 bis zum 8. Jänner 2023 konnten sich 18 Nationen qualifizieren, die zunächst jeweils in Dreiergruppen gegeneinander antreten. Gespielt wird in den drei Städten Sydney, Brisbane und Perth.

Unter anderem schlagen die Top-Spieler:innen Rafael Nadal, Iga Swiatek, Alexander Zverev, Caroline Carcia, Stefanos Tsitsipas, Belinda Bencic, Nick Kyrgios und Petra Kvitova beim United Cup auf.

An den Übertragungstagen kommentieren die Matches Paul Häuser, Stefan Hempel, Markus Götz und Marcel Meinert gemeinsam mit Sky Experte Patrick Kühnen.

Los geht’s bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.12.) ab 1:30 Uhr mit der Konferenz. Am Donnerstagmorgen (ab 09:00 Uhr) spielt unter anderem der Australier und Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios gegen den Briten Cameron Norrie.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.

Der United Cup 2023 in Australien live bei Sky

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 29.12., Day-Session ab 01.30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Donnerstag, 29.12., Night-Session ab 09:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Freitag, 30.12., Night-Session ab 07:30 Uhr, Day-Session auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Samstag, 31.12., Day-Session ab 23:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Sonntag, 1.1., Night-Session ab 06:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 2.1., Day-Session ab 03:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Montag, 2.1., Day-Session ab 23:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Dienstag, 3.1., Night-Session ab 06:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Mittwoch, 4.1., Night-Session ab 06:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 6.1., die Halbfinalspiele ab 02:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Freitag, 6.1., die Halbfinalspiele ab 23:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Samstag, 7.1., die Halbfinalspiele ab 07:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 8.1., das Finale ab 02:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Sonntag, 8.1., das Finale ab 07:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

