Belgiens Fußball-Nationalmannschaft wird am Sonntag im Nachbarschaftsduell mit den Niederlanden von Assistenztrainer Thierry Henry gecoacht.

Der Ex-Stürmerstar aus Frankreich vertritt Cheftrainer Roberto Martinez, der wegen seines Platzverweises am Donnerstag in der Nachspielzeit beim 2:1 über Wales in Brüssel gesperrt ist.

