Premiere: Sporthilfe versteigert alle Trikots von Salzburg vs. Rapid!

Eine solche Aktion gab es wahrscheinlich noch nie: Der FC Red Bull Salzburg und der SK Rapid Wien spenden alle Spielertrikots aus dem Schlagerspiel der aktuellen Runde der Österreichischen Bundesliga zugunsten der Österreichischen Sporthilfe. Fußballfans können alle getragenen Trikots online ersteigern! Die Auktion startete mit dem Kick Off des Topspiels unter www.sporthilfe.at/auktion. Stellvertretend für die Sportlerinnen und Sportler bedankte sich Handbiker Walter Ablinger, Gold- und Bronzemedaillengewinner der Paralympics in Tokio, vor dem Anstoß bei beiden Mannschaften.

Die Charity Auktion der Österreichischen Sporthilfe ist seit vielen Jahren ein Fixpunkt in der rot-weiß-roten Sportwelt. Der Sporthilfe gelingt es immer wieder dank ihrer Reputation und Tradition als heimische Förderinstitution, an ganz besondere Exponate zu kommen. Die diesjährige Versteigerung sorgt vor allem bei Fußballfans für erhöhten Puls. Am 19. September gastierte der SK Rapid Wien am 9. Spieltag in der Red Bull Arena beim FC Red Bull Salzburg – Meister gegen Vizemeister, Serien-Champion gegen Rekordmeister. Wahrlich ein Schlager und ein Leckerbissen für alle Freunde des runden Leders. Auf dem Spielfeld Konkurrenten, im Sinn der Solidarität im Sport stehen die beiden Klubs in einem Team. Salzburg und Rapid stellen der Sporthilfe alle Match-Worn-Trikots ihrer Spieler für die Versteigerung zur Verfügung. Die Auktion startete mit dem Ankick am 19. September um 17:00 Uhr unter www.sporthilfe.at/auktion und läuft acht Tage lang bis 27. September.

Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir freut sich: „Ich glaube nicht, dass es eine solche Aktion schon einmal gegeben hat, dass alle Trikots aus einem Spitzenspiel versteigert werden. Ich bin gespannt, ob sich eine Dynamik sich daraus ergibt – werden sich die Fans auch im Match um den guten Zweck duellieren oder wird jemand versuchen, sich sogar alle Trikots sichern?“

Fleißig mitsteigern

„Ich bin schon sehr lange im Sport dabei und weiß gut, wie schwierig es im Laufe einer Karriere sein kann“, so Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer, „oft entscheiden Kleinigkeiten darüber, wohin eine Karriere führt, wie weit es dann geht. Meine Mannschaftskollegen und ich freuen uns, wenn wir mit dieser Trikotspende die Sporthilfe unterstützen und damit jenen Sportlern helfen können, die Hilfe brauchen. Deshalb mein Wunsch an alle: Fleißig mitsteigern!“ Sein Pendant auf grün-weißer Seite Maximilian Hofmann pflichtet ihm bei: „Die vergangenen eineinhalb Jahre haben der gesamten Sportwelt gezeigt, wie wichtig der Zusammenhalt ist – auch Sportarten übergreifend. Natürlich hatten und haben wir alle mit Corona und den Folgen zu kämpfen, umso wichtiger sehen wir es, dass Prime-Sportarten wie der Fußball ihre Strahlkraft für vermeintlich kleinere Sportarten nutzen.“

Für Rapids Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek gab es bei dieser Aktion kein Zögern: „Der SK Rapid steht für Solidarität, Gemeinschaft und die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Dies ergibt sich auch aus dem Leitbild des SK Rapid, wo es unter anderem heißt: ,Unsere Ursprünge in der Arbeiterbewegung verpflichten uns, insbesondere sozial Benachteiligte zu unterstützen‘. Aus diesem gelebten Engagement entstand auch 2019 die Dachmarke ,Rapid leben‘, welche den Rapid-Geist und Pioniergeist vereint. Gerade die jüngere Vergangenheit mit der Corona-Pandemie hat verdeutlicht, wie wichtig der Zusammenhalt in der heutigen Gesellschaft ist. Mit der Trikotversteigerung zu Gunsten der Sporthilfe will der SK Rapid seinen Teil dazu beitragen, dass der österreichische Sport, unabhängig von der jeweiligen Sportart, auch in Zukunft große Erfolge zu feiern hat.“

Stephan Reiter, Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg,sieht es als äußerst wichtig, für gewisse Bereiche die Gemeinsamkeit zu unterstreichen und die Rivalität hinten anzustellen: „Wir haben die Idee der Sporthilfe zu diesem tollen gemeinsamen Projekt auch deshalb gern aufgenommen, weil die Unterstützung junger Sportler sehr stark unserer Philosophie entspricht. Wir wissen sehr genau, wie aufwändig das Heranführen junger Talente an die Spitze ist. Außerdem haben wir schon sehr gute Erfahrungen mit der Versteigerung vom Spielertrikots gemachten und hoffen auch diesmal wieder auf eine rege Beteiligung unserer Anhänger.“

#ZusammenUnschlagbar

Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir weiß diese Hilfe sehr zu schätzen: „Ein riesengroßes Danke an beide Vereine. Diese Aktion zeigt den Zusammenhalt der österreichischen Sportfamilie auch über Vereinsgrenzen hinweg und spiegelt auch den Geist unserer aktuellen Kampagne #zusammenunschlagbar wieder. Ich kann versprechen, dass die Gelder, die über die Versteigerung der Trikots zusammenkommen, nachhaltig für die Unterstützung der Olympiasieger und Weltmeister von morgen eingesetzt werden.“

Action am Feld – Auktion im Netz

Die Auktion startete mit dem Ankick des Spiels. Unter www.sporthilfe.at/auktion wird das Duell der beiden Spitzenvereine quasi online weitergespielt. „Natürlich liebäugeln wir hierbei ein wenig mit dem Konkurrenzdenken der beiden Fanlager“, so Uhlir, „aber bei aller Rivalität gibt es hier nur Gewinner, nämlich die heimischen Nachwuchs- und Spitzensportler.“