Premierensieg für Sturm in der Youth League

Nach der U19 von Salzburg ist auch jene von Fußball-Meister Sturm Graz mit einem Erfolgserlebnis in die UEFA Youth League gestartet.

Die Grazer setzten sich in der ersten Runde der Ligaphase bei Stade Brest in Frankreich mit 4:1 (2:0) durch. Der bereits bei den Sturm-Profis erfolgreiche Stürmer Leon Grgic schnürte in der Bretagne einen Doppelpack (17., 94.). Die weiteren Tore der Steirer erzielten die Mittelfeld-Akteure Martin Kern (40.) und Youba Koita (80.).

Salzburgs Junioren waren am Vortag mit einem 3:2-Sieg bei Sparta Prag in den Bewerb gestartet. Im Meisterweg des Nachwuchs-Europacups, der im Gegensatz zur Ligaphase im K.o.-Modus ausgetragen wird, ist auch Rapid vertreten. Die Hütteldorfer treffen dort Ende Oktober bzw. Anfang November in Hin- und Rückspiel auf SC Braga.

Am Abend trifft die Herrenmannschaft von Sturm Graz ebenfalls auswärts auf Brest (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass).

(APA/Red.)

