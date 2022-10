Premierentor für Manuel Polster: 35 Jahre nach Toni „polstert“ es wieder bei der Austria

35 Jahre, 3 Monate und 27 Tage nach Toni Polsters letztem Tor für den FK Austria Wien, trifft ein anderer Polster für die Veilchen: Der 19-Jährige Manuel Polster erzielte beim 2:2 in Pasching gegen den LASK den zwischenzeitlichen Treffer zum 1:1.

„Wenn Fitzi den Ball hat, weiß man immer, dass er die besten Pässe spielen kann. Deshalb gehe ich instinktiv tief, so haben wir es trainiert und ich bin froh, dass das so geklappt hat. Mein erstes Tor freut mich auf jeden Fall“, sagte Manuel Polster über sein erstes Bundesligator im Sky-Interview. Der Linksfuß hat in dieser Saison den Durchbruch geschafft. Der gebürtige Wiener absolvierte seit seinem Wechsel aus Stuttgart im Sommer sieben Pflichtspiele für die Wiener Austria – nun folgte das erste Tor.

Polster & Co. haben nach dem blamablen Cup-Out gegen den Wiener Sport-Club am Sonntag in der Bundesliga ein 2:2 beim LASK geholt (Spielbericht + Video-Highlights) und die richtige Reaktion gezeigt. „Für uns war das Wichtigste, nach dem letzten Spiel eine Reaktion zu zeigen und das ist uns sehr gut gelungen. Wir waren von Anfang an in den Zweikämpfen da. Leider ist es am Ende 2:2 ausgegangen, aber wir können zufrieden sein. Gratulation an die Mannschaft“, erklärte Polster.

Manuel Polster im Sky-Interview: „Ich nehme die Chance, die mir der Trainer gibt“

Die Austria hat damit wieder Selbstvertrauen für das Heimmatch am Donnerstag gegen Lech Posen getankt (live bei Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). In dieser Partie benötigen die Wiener drei Punkte, um die Aufstiegschance zu wahren.