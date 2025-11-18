Prescott glänzt: Cowboys siegen für Kneeland

Dak Prescott hat die Dallas Cowboys nach dem Tod ihres Teamkollegen Marshawn Kneeland zu einem emotionalen Sieg geführt. Der Quarterback warf beim 33:16-Erfolg gegen die Las Vegas Raiders vier Touchdown-Pässe. Es war das erste Spiel der Cowboys seit dem Tod des 24-jährigen Kneeland am 6. November.

Vor dem Kick-off gedachten beide Teams Kneeland, zudem trugen die Spieler beim Aufwärmen Shirts zu dessen Ehren. Die Raiders liefen mit dem Hinweis „988“ auf, der für die Suizidpräventions-Hotline in den USA steht.

Laut einer Mitteilung verunglückte Kneeland bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei mit seinem Auto und verließ anschließend die Unfallstelle zu Fuß. Später wurde er nach einer großangelegten Suchaktion tot aufgefunden, sein Körper wies nach Polizeiangaben eine „mutmaßlich selbst zugefügte Schusswunde“ auf. Zuvor soll Kneeland Suizidgedanken geäußert haben.

„Ich habe keinen besseren Frieden als auf diesem Feld, und ich weiß, dass es für viele Jungs genauso ist“, sagte Prescott bei ESPN. „Wir lieben Marshawn, wir werden weiter ein Licht für ihn sein und sind gesegnet, sein Licht weiterzutragen.“

Sportlich war es ein Befreiungsschlag für Dallas, das zuvor nur drei der neun Saisonspiele gewonnen hatte. Die Cowboys (4-5-1) liegen in der NFC East weiter deutlich hinter den Philadelphia Eagles (8-2) und benötigen eine Aufholjagd. „Unsere Brüderlichkeit wurde getestet, und jetzt ist es Zeit, diese Herausforderung anzunehmen“, sagte Prescott.

