Pressestimmen: Barca mit „Ohrfeige“ für Real – Alabas „Clasico des Grauens“

via Sky Sport Austria

Der FC Barcelona verteilt beim 4:0-Sieg im Clasico „Ohrfeigen“ und beschert sich eine „magische“, Real Madrid eine „schwarze“ Nacht. Aubameyang avanciert zum Matchwinner, Alaba dagegen zum großen Verlierer – die internationalen Pressestimmen.

Spanien

AS: „Schwarze Nacht! Xavis Barca zerschlägt Madrids schlechteste Mannschaft aller Zeiten und träumt vom La-Liga-Titel. Barca kehrt zurück, Madrid verschwindet. Xavis Team tanzt die Ancelotti-Truppe aus. Die bizarren Entscheidungen des Italieners führen die weiße Katastrophe herbei. Aubameyang glänzt mit einem Doppelpack.“

Marca: „Eine Ohfeige, die weh tut – Barca-Festival im Bernabéu! Barcelona geht in Madrid spazieren. Eine Chordarbietung der Mannschaft von Xavi gegen ein zerbrechliches Madrid, das unfähig ist, den Ball zu halten oder zu erobern und im eigenen Stadion zerfällt. Xavi ist der Architekt für den Wiederaufbau.“

Mundo Deportivo: „Fußball-Ausstellung im Bernabéu! Barca rollt über Madrid hinweg. Xavis Mannschaft gelingt ein historischer Sieg. Real wird erstickt und ausgecoacht. Barca ist wieder da: Der Auftritt im Bernabeu gegen Madrid macht es deutlich. Die Demütigung war absolut, mit totaler Dominanz, und bricht eine dreijährige Pechsträhne.“

Sport: „Eine magische Nacht für Los Cules! Barca entweiht das Bernabéu wie in den besten Zeiten.“

Okdiario: „David Alaba erlebte seinen eigenen Clásico des Grauens und war an allen vier Toren des FC Barcelona beteiligt.“

Großbritannien

BBC: „Aubameyang verleiht der Xavi-Revolution neuen Schwung! Barcelona überrumpelt Tabellenführer Real Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang erzielt bei seinem Debüt im Clásico zwei Treffer.“

Guardian: „Eine Tracht Prügel für Real. Aubameyang führt Barcelona mit zwei Toren zum Sieg. Ein erstaunliches 4:0 beendet Barcas Niederlagen-Serie im Clásico.“

Sun: „Barcelona schockt Real im Clásico. Pierre-Emerick Aubameyang war on fire.“

Daily Mirror: „Ein echter Klassiker! Barcelona versenkt Real Madrid mit Aubameyang-Doppelpack. Eine herbe Abreibung im Bernabéu.“

Daily Mail: „Barcelona nimmt Real Madrid auseinander. Der Spitzenreiter kommt böse unter die Räder.“

Xavi: “Das ist der Weg, der uns voran bringt“

Schweiz

Der Blick: „Aubameyang mit Doppelpack: 4:0 in Madrid! Barça demütigt Real im Clásico. Was für eine Klatsche für den Leader in Spanien!“

Niederlande

Algemeen Dagblad: „Barcelona besiegt Real Madrid im Bernabéu und gewinnt den El Clásico mit Bravour. In einem kuriosen Clásico, bei dem der Unterschied zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona im Vorfeld enorm war, setzten sich die Katalanen im Bernabéu überraschend mit 4:0 durch.“

USA

ESPN: „Barcelona setzt seine bemerkenswerte Renaissance unter Xavi fort und beendet seine fünf Spiele andauernde Niederlagenserie gegen den großen Rivalen Real Madrid mit einem 4:0-Sieg im Clasico.“

(skysport.de) / Bild: Imago