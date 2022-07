Pressestimmen: „Ein Grand Prix mit zwei Gesichtern für Ferrari“

Nach dem Rennen in Silverstone feiert die spanische Presse Sieger Carlos Sainz. Auch der Hauskrach bei Ferrari ist Thema in den internationalen Gazzetten.

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz hat das turbulente Formel-1-Rennen in Silverstone gewonnen. Der Spanier setzte sich am Sonntag beim Großen Preis von Großbritannien vor dem Mexikaner Sergio Perez im Red Bull durch und feierte den ersten Sieg seiner Karriere. Dritter wurde Ex-Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes, während WM-Spitzenreiter Max Verstappen seinen Red Bull nach technischen Problemen nur auf Rang sieben steuern konnte. Wie durch ein Wunder überstand Guanyu Zhou zu Beginn des Rennens einen Horror-Unfall ohne schwere Verletzungen.

Großbritannien:

Daily Mail: „Carlos Sainz sichert sich seinen ersten F1-Sieg überhaupt in einem chaotischen britischen Grand Prix, während Lewis Hamilton nach Max Verstappens Autoproblemen auf dem Podium landet – Rennen wird von Zhou Guanyus Horror-Salto überschattet“

The Sun: „Puh! Was für ein Rennen, gewonnen von Ferraris Carlos Sainz.“

The Telegraph: „Dies war ein Theater-Bildteppich, der von Zhou Guanyus grauenhaftem Überkopf-Crash bis hin zu Lewis Hamiltons glorreichem doppelten Überholmanöver reichte (…). (…) Irgendwie bahnte sich Carlos Sainz einen Weg durch den Tumult und sicherte sich seinen ersten Sieg (…).“

The Guardian: „Ein erster Sieg in der Formel 1 ist unvergesslich, und Carlos Sainz wird sich zweifellos noch lange an seinen Sieg in einem spannenden und dramatischen britischen Grand Prix erinnern.“

The Times: „Zhou Guanyu wie durch ein Wunder unversehrt nach Horror-Crash in Silverstone“

Frankreich:

L’Equipe: „Die Freude von Carlos Sainz und die Frustration von Charles Leclerc: Ein Grand Prix mit zwei Gesichtern für Ferrari“

Liberation: „Es ist einer dieser Crashs und Happy Ends, die die Formel 1 manchmal für uns bereithält und die mit viel Schaden für nichts (…) enden. Diesmal ist der unglückliche, aber letztlich unversehrte Held der chinesische Fahrer Guanyu Zhou, dessen Großer Preis von Großbritannien nur wenige Sekunden dauerte, in einem Auto mit allen vier Rädern in der Luft.“

Italien:

La Gazzetta dello Sport: „Schulzeugnis Silverstone: Hamilton ein Löwe, Nervenkitzel bei Schumi Junior. Aber der Beste ist Leclerc.“

Spanien:

As: „Carlos Sainz, nicht aufzuhalten, erobert Silverstone!“

La Vanguardia: „Carlos Sainz hat endlich den Ruhm des Sieges in der Formel 1 erlangt. Es hat 151 Rennen, 8 Saisons gedauert, aber die Gelegenheit in Silverstone, von der Pole Position aus zu starten, nutzte er perfekt, um nach einem harten Kampf mit Teamkollege Charles Leclerc und zahlreichen Pannen (…) seinen ersten Sieg zu erringen“

Schweiz:

Blick: „Erzürnter Leclerc – Sainz ist der neue Star: Hauskrach bei Ferrari“

(dpa)

Bild: Imago