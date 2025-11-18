Pressestimmen: „So ist das eben mit den Deutschen“

Die deutsche Nationalmannschaft kann nach ihrer WM-Qualifikation für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada aufatmen. Die internationalen Pressestimmen:

Slowakei:

Novy Cas: „Blamage, Debakel und verzweifeltes Warten auf das Ende: Die höchste Niederlage in der Geschichte der slowakischen Nationalmannschaft! (…) Damit hat Deutschland die 0:2-Niederlage, die ihnen die Slowaken im ersten Qualifikationsspiel zugefügt hatten, perfekt wettgemacht.“

Plus jeden den: „Höchste Niederlage in der Geschichte: Deutschland besiegte die Slowaken mit sechs Toren.“

SPANIEN

AS: „So ist das eben mit Deutschland. Wenn es darauf ankommt, versagt es selten, und so war es auch am Montag in einem entscheidenden Spiel für die Zukunft einer Mannschaft, die während dieser Qualifikationsphase für die Weltmeisterschaft stark in Frage gestellt worden war.“

Mundo Deportivo: „Deutschland durfte bei der Weltmeisterschaft nicht fehlen und hat zudem eine Warnung ausgesprochen: Man muss es im Kampf um den Titel immer berücksichtigen.“

Marca: „Die schönste Geschichte des Abends schrieb Assan Ouedraogo, der mit 19 Jahren vor seinen Fans sein Debüt in der Nationalmannschaft gab und nach einem Hackenpass von Sane das sechste Tor des Abends erzielte.“

SCHWEIZ

Blick: „Deutschland lässt im Endspiel um den Gruppensieg gegen die Slowakei die Muskeln spielen. Nervenflattern im Showdown ums direkte WM-Ticket? Nicht bei den Deutschen.“