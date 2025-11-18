Logout
WM-Qualifikation

Pressestimmen: „So ist das eben mit den Deutschen“

Die deutsche Nationalmannschaft kann nach ihrer WM-Qualifikation für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada aufatmen. Die internationalen Pressestimmen:

Slowakei:

Novy Cas: „Blamage, Debakel und verzweifeltes Warten auf das Ende: Die höchste Niederlage in der Geschichte der slowakischen Nationalmannschaft! (…) Damit hat Deutschland die 0:2-Niederlage, die ihnen die Slowaken im ersten Qualifikationsspiel zugefügt hatten, perfekt wettgemacht.“

Plus jeden den: „Höchste Niederlage in der Geschichte: Deutschland besiegte die Slowaken mit sechs Toren.“

SPANIEN

AS: „So ist das eben mit Deutschland. Wenn es darauf ankommt, versagt es selten, und so war es auch am Montag in einem entscheidenden Spiel für die Zukunft einer Mannschaft, die während dieser Qualifikationsphase für die Weltmeisterschaft stark in Frage gestellt worden war.“

Mundo Deportivo: „Deutschland durfte bei der Weltmeisterschaft nicht fehlen und hat zudem eine Warnung ausgesprochen: Man muss es im Kampf um den Titel immer berücksichtigen.“

Marca: „Die schönste Geschichte des Abends schrieb Assan Ouedraogo, der mit 19 Jahren vor seinen Fans sein Debüt in der Nationalmannschaft gab und nach einem Hackenpass von Sane das sechste Tor des Abends erzielte.“

SCHWEIZ

Blick: „Deutschland lässt im Endspiel um den Gruppensieg gegen die Slowakei die Muskeln spielen. Nervenflattern im Showdown ums direkte WM-Ticket? Nicht bei den Deutschen.“

ÖSTERREICH

KURIER: „Es wurde spekuliert, es wurde gezittert – und am Ende wurde doch gefeiert. Deutschland spielte im entscheidenden Spiel um den Sieg in Gruppe A groß auf und schlug die Slowakei mit 6:0. Schon ein Remis hätte zum Gruppensieg gereicht.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Deutschland hat nicht gezittert. In einem spannungslosen Finale der Gruppe A gegen die Slowakei (6:0) am Montagabend hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann, die vor diesem letzten entscheidenden Spiel unter Druck stand, dank einer nahezu perfekten ersten Halbzeit ihre Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft gesichert.“

ITALIEN

Corriere dello Sport: „Deutschland überrollt die Slowakei und fliegt zur Weltmeisterschaft.“

Gazzetta dello Sport: „Keine Überraschungen bei den Ergebnissen des heutigen Abends. Deutschland und die Niederlande sind der Slowakei und Litauen jeweils zu überlegen, sodass diese beiden Mannschaften ihren Gegnern den Weg zur nächsten Weltmeisterschaft ebnen müssen.“

NIEDERLANDE

De Telegraaf: „Deutschland demütigt direkten Konkurrenten Slowakei in entscheidendem Duell.“

ENGLAND

Liverpool Echo: „Florian Wirtz sendet Arne Slot eine Nachricht vor der entscheidenden Phase für Liverpool. Florian Wirtz hat seinen Kritikern in Liverpool nach zwei schnellen Vorlagen für Deutschland eine rechtzeitige Erinnerung geschickt.“

The Guardian: „Mit einer brillanten Leistung sicherte sich Deutschland mit einem 6:0-Sieg gegen die Slowakei die Qualifikation.“

(skysport.de // SID // dpa)

Beitragsbild: Imago