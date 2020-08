Pressestimmen: “Tuchel von seinen drei Tenören verraten”

via

via Sky Sport Austria

Kapitän Manuel Neuer und Torschütze Kingsley Coman wurden als Garanten für den Sieg von Bayern München im Champions-League-Finale in Lissabon gegen Paris St. Germain (1:0) gefeiert (Spielbericht + VIDEO-Highlights). “Untröstlich! Neymar sehr enttäuschend, Neuer riesig. Bonjour tristesse”, schrieb L’Equipe. “Coman, in Paris ausgebildet, war der Schlächter”, urteilte Le Figaro.

Die Gazzetta dello Sport hatte Mitleid mit PSG-Trainer Thomas Tuchel und machte die Offensiv-Asse Neymar, Kylian Mbappe und Angel Di Maria zu den Sündenböcken für die Pleite des französischen Meisters im Endspiel: “Im entscheidenden Moment ist Tuchel von seinen drei Tenören verraten worden. Neymar, Mbappe und Di Maria sind Stars, die nicht glänzen, auch wenn sie gelegentlich wunderbar spielen.”

Die internationalen Pressestimmen im Überblick:

FRANKREICH

L’Equipe: “Untröstlich! Neymar sehr enttäuschend, Neuer riesig. Bonjour tristesse – guten Tag, Traurigkeit. Alle europäischen Illusionen von PSG sind wie eine Seifenblase geplatzt. Bayern hat alles besser gemacht. Mbappe stand völlig neben sich, als die Pariser Illusionen von einem prächtigen FC Bayern hinweggefegt wurden. Dass ausgerechnet ein früherer Spieler von PSG das Tor erzielte, vertieft den Schmerz noch mehr.”

Ouest France: “Bedauern für PSG. Paris hat alles versucht, wurde aber von einem FC Bayern geschlagen, dem jetzt das Triple gelungen ist. Kingsley Coman, in Paris ausgebildet, hat den Bayern den Sieg beschert. Die Kollegen von Neymar haben sich zu tapsig angestellt, um die Heldentat zu schaffen.”

Le Parisien: “Die Niederlage dürfte Paris nicht durcheinanderwürfeln. Der Verein will seinen Weg fortsetzen, um zu wachsen. Der Fluch, der auf französischen Mannschaften im Endspiel lastet, geht weiter. Nach zweimal Reims, St. Etienne, Marseille und Monaco ist das schon die sechste Niederlage in einem Finale der Champions League oder im früheren Europapokal der Landesmeister.”

Le Figaro: “Paris ist nicht die zweite Mannschaft nach Marseille, die die Champions League gewonnen hat. In der ersten Halbzeit leistete PSG noch Widerstand, aber danach haben die Spieler von Thomas Tuchel enorm leiden müssen. Coman und die Bayern zerbrechen den Traum von Paris. Coman, in Paris ausgebildet, war der Schlächter.”

Le Monde: “Nach der Niederlage von PSG war das Fest in Paris frühzeitig beendet. PSG verpatzt sein Rendezvous mit der Geschichte. Die Tränen von Neymar wecken Erinnerungen an jene von Basile Boli 1991 nach dem verlorenen Finale gegen Roter Stern Belgrad. Zwei Jahre später bescherte er OM den Titel. Aber heute ist Neymar nur traurig. Das letzte Mal, dass ein ‘Neuling’ die Champions League gewann, war 1997 Borussia Dortmund gegen Juventus Turin. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit war die zweite nur noch ein Schlagabtausch.”

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: “Nach sieben Jahren ist der FC Bayern wieder Europas König. Die Mannschaft springt auf den Thron, nachdem sie alle Champions-League-Spiele gewonnen hat. Im entscheidenden Moment ist Tuchel von seinen drei Tenören verraten worden. Neymar, Mbappe und Di Maria sind Stars, die nicht glänzen, auch wenn sie gelegentlich wunderbar spielen.”

Corriere dello Sport: “Die Gruppe zählt mehr als die Solisten, die Mannschaft siegt über die einzelnen Talente. Neymar und Mbappe müssen sich vor dem Ex-Juve-Spieler Coman verneigen. Das ist der Sieg einer Mannschaft, die Jahr für Jahr ihre Erfolge aufbaut und nicht 400 Millionen Euro für zwei Stars wie Neymar und Mbappe ausgibt.”

Tuttosport: “PSG kapituliert vor der stärkeren Kraft und der größeren Erfahrung der Bayern und vor einem seiner Ex-Nachwuchsspielern, Coman. Das erste CL-Finale von PSG ist bitter. Mbappe und Neymar enttäuschen.”

La Repubblica: “Das deutsche Modell ist immer noch das beste und ausgewogenste Fußballsystem. Der Pariser Coman versenkt die Erfolgsträume des PSG. Die Franzosen kämpfen und verschwenden gute Gelegenheiten. Am Schluss müssen sie vor einer perfekten Maschine kapitulieren.”

Corriere della Sera: “Der FC Bayern siegt dank des Tores eines prädestinierten Spielers wie Coman, der in allen Klubs gewonnen hat, in denen er gespielt hat, unter anderem bei Juventus. Ohne Messi und Ronaldo, aber mit einer soliden Bilanz und hohen Umsätzen ist der FC Bayern ein Erfolgsmodell dank seiner Ideen, dem Talent, seiner Strategie sowie dank der jungen Spieler, die Meister geworden sind.”

SPANIEN

Marca: “Totaler Champion! Kaiserliches Bayern! Das Triple ist unter Dach und Dach! Coman setzt den Bayern mit dem sechsten Champions-League-Titel die Krone auf. Bayern schaltete Neymar und Mbappe aus. Der Menschenfresser fraß die Stars auf. Das ewige Bayern mit diesem Monsterblick ist der neue König von Europa. Magischer Kopfballtreffer von Coman. Neuer wurde zum Lebensretter. Unglaubliche Abschlussfehler von Neymar und Mbappe, solche Chancen dürft ihr nicht versemmeln. Flick auf Heynckes’ Spuren. Bitter für PSG: Man investiert über die Jahre 1,2 Milliarden Euro für den Titel und ausgerechnet ist es der frühere Jugendspieler Coman, der sie weghaut!”

AS: “Neuer und Coman recken den sechsten Champions-League-Titel in den Himmel. Mbappe und Neymar scheitern an einem großartigen Neuer. Bayern ist ohne Zweifel der unumstrittene König von Europa. 100 Prozent Bayern, der bayerische Motor läuft wieder. Coman, der Barbar. Der Pariser bringt seinen Jugendklub um den Titel. Flick betritt den Trainer-Olymp.”

Sport: “Coman und Bayern begraben den Traum Neymars. Neuer überragt im Finale und unterstreicht seine Weltherrschaft. Ein intensives Finale, das Coman per Kopf entscheidet. Ausgerechnet der Nachwuchsspieler PSG’s! Neuer weltklasse, speziell bei der ersten großen Chance Neymars. Flick holt in seinem ersten Jahr als Cheftrainer das Triple! Respekt! Kimmich war speziell in der zweiten Halbzeit überragend.”

El Mundo Deportivo: “Bayern erlegt PSG und komplettiert sein Triple. Coman lacht, Neymar weint. Die Sicherheit des ewigen Manuel Neuer hat einen großen Anteil an dem Sieg. Kimmich ist der totale Spieler. Bayern präsentierte sich einfach als Team besser!

NIEDERLANDE

Trouw: “Das Eliteturnier erhält den bestmöglichen Sieger: FC Bayern. 14 Monate nach den ersten Spielen hat die Champions League den logischsten Sieger erhalten. Bayern München war im gesamten Turnierverlauf nicht zu schlagen. Die Siegesserie erhielt in den vergangenen Wochen beim “Final 8″ in Lissabon eine sensationelle Fortsetzung gegen Barcelona und Olympique Lyon. Im Finale am Sonntagabend gegen das überraschend zähe Paris St. Germain war Bayern letztendlich das wirklich beste und effizienteste Team.”

NRC: “Bayern krönt Spitzensaison. Bayern München besiegte Paris St. Germain in einem offenen Finale, das zu einem Kampf zwischen zwei Offensivmaschinen wurde.”

De Volkskrant: “Bayern ist im Augenblick einfach das beste Team und stellt PSG im CL-Finale kalt. Langsam, aber sicher fraß das immer hungrige Bayern München den Gegner Paris auf. Nach einer ziemlich gleichwertigen Anfangsphase war Bayern viel stärker, so wie eigentlich immer gegen jeden in dieser Saison.

(SID)

Bild: Getty Images