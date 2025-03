Prevc gewinnt auch in Lahti – Seifriedsberger Fünfte

Nika Prevc hat im vorletzten Saisonbewerb der Skispringerinnen ihre Siegesserie fortgesetzt. Es war am Donnerstag in Lahti bereits der neunte in Folge für die Weltcup-Gesamtsiegerin aus Slowenien. Prevc gewann überlegen mit 25,4 Punkten Vorsprung auf die Deutsche Selina Freitag und 27,7 auf die Kanadierin Alexandria Loutitt. Beste Österreicherin wurde Jacqueline Seifriedsberger als Fünfte.

ÖSV-Cheftrainer Bernhard Metzler hatte vor dem zweiten Durchgang der Oberösterreicherin taktiert und verkürzt, Seifriedsberger fehlte aber ein Meter (122 statt 123 m), um die dafür möglichen Gate-Punkte dazuzubekommen. „Ein Meter tut weh. Wir haben mal riskiert, es ist in dem Fall nicht aufgegangen“, sagte Seifriedsberger im ORF-TV. Das bevorstehende Saisonende bedauerte sie jedenfalls nicht. „Ich bin schon sehr müde, das Pulver vom Saisonanfang ist nicht mehr da. Aber ich bin Fünfte, da darf ich nicht jammern.“

ÖSV-Springerinnen holen bei Prevc-Sieg Punkte

Mit Lisa Eder und Eva Pinkelnig auf den Rängen acht und zwölf sowie Julia Mühlbacher auf Position 27 holten drei weitere ÖSV-Athletinnen Punkte. In der Weltcup-Gesamtwertung ist Seifriedsberger auch Fünfte, auf Rang vier fehlen ihr 24 Punkte. Prevc könnte mit einem Sieg am Freitag den zehnten Erfolg en suite feiern und damit den Rekord von Sara Takanashi (JPN) einstellen. „Ich will mir keinen Druck machen, daher habe ich beschlossen, nicht darauf zu achten“, sagte die Doppel-Weltmeisterin von Trondheim.

