Prevc gewinnt Premiere in Planica – Skiflug-Kugel an Kvandal

Den Frauenbewerb, der erstmals in Planica ausgetragen und von nur 13 Athletinnen bestritten wurde, gewann wenig überraschend die slowenische Lokalmatadorin Nika Prevc.

Die erst 21-jährige Überfliegerin musste sich im Kampf um die bei den Frauen erstmals vergebene kleine Skiflug-Kugel allerdings der am Samstag zweitplatzierten Norwegerin Eirin Maria Kvandal beugen. Österreichs einzige Starterin Julia Mühlbacher wurde Zwölfte. Ihren Abschied vom Sport gab die Deutsche Katharina Schmid. Für die Frauen ist die Saison damit vorbei.

Rekordweltmeisterin Schmid hat sich bei einer großen Schanzenparty in den Skisprung-Ruhestand verabschiedet. Beim Saisonfinale im slowenischen Planica reichte es für die 29 Jahre alte Oberstdorferin zwar nur zum letzten Platz unter 13 Springerinnen. Dennoch war es ein würdiger Abschied für Schmid, die von Freunden, Familie und den deutschen Skispringerinnen ausgiebig gefeiert wurde.

Schmid-Abschied bei Prevc-Sieg an „ganz besonderem Ort“

„Es ist brutal geil, die Kulisse, die Fans. Es fühlt sich geil an“, sagte die 29 Jahren alte Oberstdorferin: „Ich freue mich einfach, hier zu sein und meine Familie da zu haben, ich kann einfach nur genießen.“

Schmid, die bei der WM 2023 in Planica dreimal Gold gewonnen und zuletzt in Vikersund die 200-Meter-Marke geknackt hatte hatte, flog auf 166,0 und 176,0 m. „Planica ist ein ganz besonderer Ort, ich hatte ganz besondere Momente. Es ist ein cooler Ort für den Abschluss“, sagte die Allgäuerin.

(APA/SID/Red.)

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