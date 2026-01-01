Prevc verhindert ÖSV-Doppelsieg beim Neujahrsspringen

Domen Prevc hat seine Favoritenrolle auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzen-Tournee mit dem zweiten Sieg untermauert. Der Slowene gewann das Neujahrsskispringen vor mit 22.000 Zuschauern ausverkaufter Kulisse in Garmisch-Partenkirchen mit Weiten von 143 und 141 m vor zwei Österreichern.

Jan Hörl wurde 15,4 Zähler dahinter und 0,6 Punkte vor Stephan Embacher Zweiter. Für Daniel Tschofenig ist nach Rang neun eine erfolgreiche Tournee-Titelverteidigung nun außer Reichweite.

Hörl landete nach vier fünften Plätzen in Garmisch-Partenkirchen auf dem Podest. Mit Maximilian Ortner auf Rang zehn kamen insgesamt vier ÖSV-„Adler“ in die Top Ten. Manuel Fettner landete auf Rang 13, Jonas Schuster wurde 24., und für Stefan Kraft reichte es nur für Rang 26.

Für Timi Zajc, der als einer der Co-Favoriten gehandelt worden war, ist die Tournee hingegen nach seiner zweiten Disqualifikation bereits vorbei. Die nun verhängte „rote Karte“ schließt den Slowenen für die Bewerbe in Innsbruck (mit 21.125 Zuschauern bereits ausverkauft, Anm.) und Bischofshofen aus.

(APA) / Artikelbild: GEPA