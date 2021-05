Prietl verlängert bei Bielefeld

Arminia Bielefeld hat den auslaufenden Vertrag mit Manuel Prietl um drei Jahre bis 30. Juni 2024 verlängert. Der Österreicher war 2016 vom SV Mattersburg nach Ostwestfalen gewechselt.

Jeder weiß, was ich mit dem Verein verbinde und was ich mir in den letzten Jahren bei Arminia aufgebaut habe. Diese Reise ist noch nicht zu Ende und jetzt heißt es, Jahr für Jahr in der Bundesliga zu bleiben. Dafür habe ich mich entschieden und darüber freue ich mich sehr“, so Manuel Prietl.

Wunderbare Nachrichten aus der Geschäftsstelle! Manuel Prietl verlängert seinen Vertrag um weitere drei Jahre bis 2024. Wir freuen uns wie “Bolle”, “Prieti”: https://t.co/GSWhbGrpBj #immerdabei #Bundesliga #Prietl2024 pic.twitter.com/qFreM10bii — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) May 26, 2021

Bild: Imago