Primus holt Bronze und Ouschan steht in den Startlöchern

Lena Primus hat bei den 46. Pool-Billard-Europameisterschaften in Antalya eine weitere Bronzemedaille gewonnen. Nach dem dritten Rang im Bewerb 14.1-endlos holte die Steirerin auch im 10-Ball Bronze. Für Primus war es ihre vierte EM-Einzelmedaille.

Für die weiteren drei Disziplinen 8-Ball, 9-Ball und Team wird die rot-weiß-rote Equipe von Rekordeuropameisterin Jasmin Ouschan verstärkt. Als amtierende Europameisterin im 8-Ball und Goldmedaillengewinnerin mit dem Damenteam 2025 gehört sie zu den Favoritinnen des Turniers.

Ouschan, ihr Bruder Albin, Mario He und Maximilian Lechner haben bereits Ende Februar mit dem österreichischen Poolbillard-Nationalteam bei der 10-Ball-Team-WM in Las Vegas die Bronzemedaille gewonnen. Und damit damit den Erfolg von 2023 wiederholt.

(APA)

Beitragsbild: GEPA