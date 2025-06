Problematisches Interview: FIA suspendiert Rennkommissar

Die FIA hat Derek Warwick von seinen Aufgaben als Formel-1-Steward beim Großen Preis von Kanada an diesem Wochenende suspendiert, nachdem er kürzlich „nicht autorisierte Medienkommentare“ abgegeben hatte.

Die FIA hat die Kommentare, die zu der Suspendierung geführt haben, nicht näher benannt. Allerdings hatte Warwick einer Glücksspiel-Plattfform ein Interview gegeben, in dem er seine Meinung über die Strafe, die Max Verstappen beim Großen Preis von Spanien Anfang Juni erhielt, öffentlich äußerte.

Der ehemalige F1-Pilot, der zwischen 1981 und 1993 insgesamt 146 Rennen absolvierte, sagte in dem Interview, dass er mit der Entscheidung der Stewards einverstanden sei, dem amtierenden Weltmeister Verstappen eine Zehn-Sekunden-Strafe für die Kollision mit George Russell zu geben.

Warwick sagte auch, dass er, wenn er bei Red Bull das Sagen hätte, „die Richtung“ des Teams ändern würde, um Verstappens Teamkollegen zu helfen, konkurrenzfähiger zu werden.

Warwick in Österreich wieder im Einsatz

In einer am Freitagabend veröffentlichten FIA-Erklärung heißt es dazu: „Nach den jüngsten unautorisierten Kommentaren in den Medien hat die FIA die Entscheidung getroffen, Derek Warwick von seinen Aufgaben als Rennkommissar für den Großen Preis von Kanada an diesem Wochenende zu suspendieren.“

In Kanada (live auf Sky Sport Formel 1 – streame mit Sky X!) wird Warwick nun durch Enrique Bernoldi ersetzt.

„Nach einer Diskussion räumte Derek ein, dass seine Kommentare in seiner Rolle als FIA-Steward unangemessen waren. Er hat sich entschuldigt“, heißt es in dem Statement weiter.

Warwick soll beim Großen Preis von Österreich seine Aufgaben als Steward wieder aufnehmen.

(sport.sky.de) / Bild: Imago