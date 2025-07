„Probleme gelöst“: Barcelona testet doch in Japan

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona wird im Rahmen seiner Saisonvorbereitung nun doch ein Testspiel in Japan gegen Vissel Kobe absolvieren.

Die für Mittwoch angesetzt Begegnung gegen den Ex-Klub von Lukas Podolski hatte der Klub um den deutschen Trainer Hansi Flick wegen „schwerwiegender Vertragsverletzungen“ am Mittwoch zunächst abgesagt, sogar die gesamte Asien-Reise stand auf der Kippe, nun aber wurden die Streitigkeiten beigelegt.

„Der Verein gibt bekannt, dass die erste Mannschaft auf dem Weg nach Japan ist, um die Asien-Tournee 2025 zu beginnen“, hieß es in einem offiziellen Statement der Katalanen am Freitagmittag. „Dies geschieht, nachdem der Verein und der Veranstalter die Probleme gelöst haben, die den FC Barcelona vor zwei Tagen dazu veranlasst hatten, das Spiel gegen Vissel Kobe auszusetzen.“

Nach dem Test am Mittwoch reist das Flick-Team ohne Torhüter Marc-André ter Stegen, der sich einer Rücken-OP unterziehen muss, dafür aber mit Neuzugang Marcus Rashford weiter nach Südkorea. Dort stehen gegen den FC Seoul (31. Juli) und Daegu FC (4. August) noch zwei weitere Testspiele an. Die neue Saison beginnt am 16. August mit einem Auswärtsspiel bei RCD Mallorca.

(SID) Foto: Imago