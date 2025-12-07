Prock holt in Winterberg ersten Weltcupsieg

Hannah Prock hat am Sonntag im ersten Rodel-Einsitzerbewerb der Olympia-Saison ihren ersten Weltcupsieg gefeiert.

Die Tirolerin gewann in Winterberg 0,03 Sekunden vor der Deutschen Merle Fräbel. Völlig überraschend kam Procks engere Landsfrau, die 20-jährige Dorothea Schwarz, als Dritte erstmals auf das Podest (+0,209). Lisa Schulte komplettierte als Fünfte das starke ÖRV-Ergebnis. In der Teamstaffel wurde Österreich hinter Deutschland Zweiter.

Procks bisher beste Einsitzer-Ergebnisse im Weltcup waren drei dritte Ränge gewesen. Diesmal durfte die Tochter von Verbandspräsident Markus Prock, seines Zeichens zehnfacher Weltcup-Gesamtsieger, über den Sieg jubeln. „Ich freue mich riesig und bin natürlich rundum zufrieden. Ich war am Start schon sehr nervös, habe es aber dann in der Bahn sehr gut lösen können“, sagte die 25-jährige Tirolerin.

Auch Schwarz war begeistert. „Ich bin natürlich überglücklich und möchte mich bei allen, die mich unterstützen, sehr herzlich bedanken“, sagte Schwarz. ÖRV-Cheftrainer Christian Eigentler bilanzierte nach dem erfolgreichen Start im Igls-Ersatzort positiv. „Ein Auftakt wie dieser gibt natürlich Auftrieb und bestätigt unsere Bemühungen. Wir nehmen die Ergebnisse sehr gerne mit und freuen uns auf die bevorstehenden Aufgaben in Übersee“, sagte Eigentler vor der Weiterreise nach Salt Lake City.

